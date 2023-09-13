Зараженное африканской чумой свиней мясо обнаружили в цехе на улице Мещерской. Под карантин попали два авторефрижератора – машины, которые перевозят мясо. Соответствующий указ уже

Зараженное африканской чумой свиней мясо обнаружили в цехе на улице Мещерской. Под карантин попали два авторефрижератора – машины, которые перевозят мясо. Соответствующий указ уже подписал губернатор. Машины-холодильники попали под карантин. Зараженные туши должны быть уничтожены. Продукты убоя свиней, которые перевозили в одной машине с зараженным мясом, согласно указу, должны быть переработаны при температуре не менее