Поп-король не обсуждает амурные дела с фанатами, да и прекрасные дамы в его объятиях не задерживаются. Но разве это повод сомневаться в мужской силе певца?

Поп-король не обсуждает амурные дела с фанатами, да и прекрасные дамы в его объятиях не задерживаются. Но разве это повод сомневаться в "мужской силе" певца?Артист давно разменял шестой десяток и крепкий брак с Аллой Пугачевой на любовь к самому себе. Никто не мешает наслаждаться отражением в зеркале и преподносить себе изысканные подарки в виде пластических операций. Пока бывшая жена из-за морщин и припухлостей на лице, Филипп Киркоров хвастается новым телом после липосакции.Однако любые, даже самые искусные хирургические процедуры могут ударить по организму и нарушить его работу. Рискует ли поп-король навредить мужскому здоровью из-за откачки жира? обратился к врачу Ивану Магдалине, который на всю страну объявил о половой функции 56-летнего Киркорова.Хирург объяснил, что могут быть задеты внутренние органы брюшной полости, если специалисты проводят липосакцию, допуская ошибки. В этом плане Филипп Киркоров, конечно, играет с огнем. Зато за половую систему организма певца переживать не стоит: по словам врача, она не страдает из-за операций такого рода."На репродуктивную функцию вообще никак они (операции, — Прим. ред.) не влияют", — уверенно объявил врач.Напомним, в 2023 году Филипп Киркоров сообщил журналистам, что не одинок. Личность его второй половинки и другие важные нюансы до сих пор не раскрыты.