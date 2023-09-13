Поздним вечером 12 сентября во Владимирской области вновь наблюдалось северное сияние.

Поздним вечером 12 сентября во Владимирской области вновь наблюдалось северное сияние. Редкое и красивое природное явление запечатлел житель посёлка Малыгино Александр Каширцев.«2023 год радует астролюбителей средней полосы России таким красивым явлением как северное сияние. Второй раз за этот год удалось своими глазами увидеть танцы ярких столбов на ночном звёздном небе», – написал мужчина на своей странице в социальной сети ВК.Как предположили наши коллеги из региональных СМИ, причиной аномалии стала мощная магнитная буря.