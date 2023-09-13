Музыкальный гений, мэтр, легенда шансона Александр Розенбаум так полюбился российскому народу, что расставаться с ним совершенно невыносимо. Артиста не готовы спокойно отпускать со сцены, будто сокровище, которое может быть утрачено окончательно и бесповоротно.

Музыкальный гений, мэтр, легенда шансона Александр Розенбаум так полюбился российскому народу, что расставаться с ним совершенно невыносимо. Артиста не готовы спокойно отпускать со сцены, будто сокровище, которое может быть утрачено окончательно и бесповоротно.Действительно, это настолько искусный в плане мастерства человек, что своим эксклюзивным творчеством он проложил дорогу развития отечественной музыки. Слушать его песни — значит ощущать тепло огромного сердца, которое Александр Розенбаум без остатка раздал людям.В 2001 году певец получил почетное звание "Народный артист Российской Федерации", которое отразило величие его масштабной личности. Десятки лет спустя Александр Розенбаум пользуется уважением в обществе и остается непревзойденным на мировой арене шоу-бизнеса.Сегодня, 13 сентября, звезде исполнилось 72 года. Как пишет телеканал , дата знаменательна еще и 100-летием со дня рождения Зои Космодемьянской.Однако одно дело — почтить память героя СССР, а другое — душевно поздравить потрясающего музыканта. Александр Розенбаум для своего поколения тоже в некотором роде совершает подвиг: полет его музыкальной мысли дает надежду в неспокойные дни.О здоровье певца высказалась продюсер Белла Купсина. По ее словам, состояние Розенбаума не вызывает опасений, ведь Александр Яковлевич чувствует себя хорошо.Донимать вопросами о болезнях именинника никто не стал, да и незачем. "Он не разговаривает сегодня. Он отмечает день рождения на сцене "Октябрьского" зала", — пояснила представитель артиста. Вопреки солидному возрасту Александр Розенбаум стремится разделить личный праздник с самыми преданными слушателями.