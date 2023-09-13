Неравнодушные жители Владимира очистили Соловьиный пруд. На просьбу откликнулись общественники,...

Неравнодушные жители Владимира очистили Соловьиный пруд.На просьбу откликнулись общественники, депутаты, владимирское отделение Русского географического общества, школа 26 и 19, общественное движение "ЖКХ Инспектор".Помогал им и певец Кирилл Еропов, который ещё и подбодрил всех участвующих песней. Об итогах генеральной уборки в сети рассказал общественный инспектор ЖКХ и активист Народного Фронта Алексей Мокеев.Алексей Мокеев, эксперт "Народного фронта":- Друзья, мы закончили уборку Соловьиного пруда. Мы всё вычистили, выгребли. Скосили траву, спилили старые сухие деревья. На сегодняшний день пруд чистый и красивый.(Фото и видео ВК Алексея Мокеева)