Татьяна Васильева рассказала о перспективах на новом месте в театре.

Татьяна Васильева рассказала о перспективах на новом месте в театре.По словам Татьяны Васильевой, выйти в составе труппы именитого московского театра она могла многим ранее: прежде ее приглашал работать в Ленком Марк Захаров. Но как-то не сложилось, не срослось. Есть мнение, что ее приходу в театр помешал негласный запрет примы Ленкома Инны Чуриковой, которая ушла из жизни в январе этого года.Марк Варшавер, действующий директор театра, предложил Васильевой сотрудничество в новом театральном сезоне. Актриса получила наследство своей звездной коллеги – теперь в Ленкоме она будет играть роли Чуриковой. Однако останется ли она работать на постоянной основе в театре или это будет участие в разовых спектаклях – пока неизвестно. Очевидно, что Васильева, как и руководство, будут принимать решение после первых совместных работ.К тому же актриса, несмотря на свой огромный творческий опыт, не скрывает волнения перед сценой Ленкома, аргументируя это долгим отсутствием в театре.При этом Татьяна Васильева ответила на вопрос о деньгах. Точнее решила скромно умолчать размер гонорара на новом месте работы, оперируя тем, что оглашать его не совсем корректно, да и трудовой договор еще не заключен.По словам партнеров Васильевой, за выход в антрепризе она получала 100 000 рублей. Так ли это, актриса не комментирует. Она утверждает, что идет работать в театр своей мечты совсем не за зарплатой. Более того. Васильева полагает, что вопрос оплаты может вообще не стоять – все будет зависеть от того, как пройдут спектакли и о чем удастся договориться.