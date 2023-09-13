Председатель СНТ во Владимире подозревается в присвоении 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное...

Председатель СНТ во Владимире подозревается в присвоении 120 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего жителя Владимира. Он подозревается в «присвоении с использованием служебного положения».По предварительным данным, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, председатель одного из садовых некоммерческих товариществ на территории областного центра присвоил принадлежащие товариществу 120 тысяч рублей.Уточняется, что деньгами он распорядился по своему усмотрению.В данный момент опрашиваются свидетели, изучается вся документация и пр.Сообщается, что расследование проводится при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по городу Владимир.Фото: pxfuel.com