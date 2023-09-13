На 68-летнего председателя СНТ возбуждено уголовное дело. Его подозревают в присвоении 120 тысяч рублей, сообщили в Следкоме. Мужчина является председателем одного из садовых некоммерческих

На 68-летнего председателя СНТ возбуждено уголовное дело. Его подозревают в присвоении 120 тысяч рублей, сообщили в Следкоме. Мужчина является председателем одного из садовых некоммерческих товариществ на территории Владимира. По предварительным данным, в силу должности он имел доступ к деньгам, которые вносят собственники земельных участков. Председатель подозревается в присвоении 120 тысяч рублей, которые он взял из