Ксения Собчак выпустила интервью с хирургом, который сделал Любови Успенской некачественную пластику. Королева шансона не смогла промолчать.

Ксения Собчак выпустила интервью с хирургом, который сделал Любови Успенской некачественную пластику. Королева шансона не смогла промолчать.Только Любовь Успенская обрадовалась, что прокуратура одобрила внеплановые проверки клиник, к которым причастен звездный хирург Тимур Хайдаров, как Ксения Собчак выпустила огромное интервью с этим врачом. Королева шансона посчитала это прямым признаком того, что бывшая "блондинка в шоколаде" приняла сторону хирурга, поэтому набросилась на нее в Сети, написав посту на эту тему,Успенская написала, что ни один нормальный человек и журналист не будет оправдывать преступления и хамское отношение. В качестве журналиста Любовь имела в виду Собчак, которая, по ее мнению, выпуском с Хайдаровым и попыталась оправдать звездного хирурга.Любовь Залмановна набросилась на Ксению, обвинив ее в необъективности. Певица считает, что журналистка и в прошлом проявляла предвзятость. Артистка припомнила время, когда телеведущая не постеснялась и публично раскритиковала ее родительские способности. Королева шансона восприняла то как унижение.В комментариях под интервью даже люди стали отмечать предвзятость Ксении:"Не хочу обесценивать этого хирурга. Но без пострадавших этот выпуск ни о чем", – пишет пользователь под видео.Собчак показала лишь одну сторону медали, чем и вызвала гнев Успенской и не только.Напоминаем, что ранее Любовь Успенская рассказала о страшных последствиях преобразований, проведенных в клинике Тимура Хайдарова. Вдохновившись певицей, еще около 50 пострадавших женщин объединились, чтобы подать коллективную жалобу в прокуратуру на хирурга, чтобы добиться справедливости.