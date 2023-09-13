К правоохранителям обратился житель Судогды, воспитывающий 4 ребятишек.
К правоохранителям обратился житель Судогды, воспитывающий 4 ребятишек. Мужчина рассказал, что ему отказывают в получении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей, хотя он неоднократно обращался в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Правоохранители установили, что в выплатах членам семьи отказали, ссылаясь на имеющиеся в их собственности нежилые помещения. К таким зданиям чиновники отнесли гараж, беседку и хозяйственную пристройку. Хотя такие строения, как сообщила прокуратура, «подлежат исключению при оценке права на получение ежемесячного пособия».
В адрес руководителя отделения Фонда было внесено представление. Сегодня семье назначены выплаты на всех детей.