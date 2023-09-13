К правоохранителям обратился житель Судогды, воспитывающий 4 ребятишек.

К правоохранителям обратился житель Судогды, воспитывающий 4 ребятишек. Мужчина рассказал, что ему отказывают в получении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей, хотя он неоднократно обращался в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что в выплатах членам семьи отказали, ссылаясь на имеющиеся в их собственности нежилые помещения. К таким зданиям чиновники отнесли гараж, беседку и хозяйственную пристройку. Хотя такие строения, как сообщила прокуратура, «подлежат исключению при оценке права на получение ежемесячного пособия».В адрес руководителя отделения Фонда было внесено представление. Сегодня семье назначены выплаты на всех детей.