Рифат Сабитов поздравил коллег и жителей ЛНР с началом вещания «Вести. Луганск». Региональная...

Рифат Сабитов поздравил коллег и жителей ЛНР с началом вещания «33Live.Ru Луганск».Региональная сеть телеканала «Россия» стала еще шире. 11 сентября стартовало вещание «33Live.Ru Луганск». Теперь жители ЛНР смогут видеть не только федеральные, но и местные новости – сигнал покрывает большую часть территории Луганской Народной Республики.Новости будут выходить в прямом эфире из современной и технологичной студии. Зрителям покажут и репортажи на актуальные темы, и новости об образовании, спорте, культуре, а также сообщат об обстановке на передовой.Рифат Сабитов отметил, что это событие – большой шаг в работе по формированию общероссийского информационного пространства:- Жители Луганской Народной Республики получили доступ к высококачественной, оперативной, правдивой и такой необходимой повседневной информации о происходящем в субъекте и в стране, стали частью единой новостной системы ВГТРК. Убежден, что это событие станет стимулом для развития медиасреды ЛНР в целом, задаст высокий стандарт для работы наших коллег по журналистскому сообществу.Фото: "Вести"