Смотрите Вести в 14.30: Отлили первый народный колокол к 1000-летию Суздаля.
Бумажная забота.
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Смотрите "Вести" в 14.30: Отлили первый народный колокол к 1000-летию Суздаля.
Бумажная забота.
- Теперь "бумажек" станет меньше. Новая система освободит учителей от лишней бюрократии.
Голос Суздаля.
- Первые подарки к юбилею древнего города... Мастера из Петушинского района отлили первый народный колокол к 1000-летию Суздаля.
Гимнастическое завтра.
- Настоящая кузница чемпионов.
Что школе олимпийского резерва имени Толкачёва даст новый региональный статус?