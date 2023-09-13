Смотрите Вести в 14.30: Отлили первый народный колокол к 1000-летию Суздаля. Бумажная забота. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Отлили первый народный колокол к 1000-летию Суздаля.Бумажная забота.- Теперь "бумажек" станет меньше. Новая система освободит учителей от лишней бюрократии.Голос Суздаля.- Первые подарки к юбилею древнего города... Мастера из Петушинского района отлили первый народный колокол к 1000-летию Суздаля.Гимнастическое завтра.- Настоящая кузница чемпионов.Что школе олимпийского резерва имени Толкачёва даст новый региональный статус?