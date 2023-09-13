Переправа свяжет остров Балчуг с Парком Горького.

Переправа свяжет остров Балчуг с Парком Горького.В центр Москвы 13 сентября доставили 54-метровый мост, который соединит остров Балчуг и Парк Горького. Специалисты установят конструкцию на заранее подготовленные опора, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, конструкцию собрали в городе Лыткарино Московской области. Масса строения – 235 тонн. В центр Москвы его везли на двух баржах в течение восьми часов."В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут", – подчеркнул Собянин.Ранее в Москве поставили на кадастровый учет новый . Переправа соединили набережную Марка Шагала и проектируемый проезд №4062. Транспортная ситуация в районе ЗИЛа значительно улучшилась.