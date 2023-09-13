Состоялись торжества в честь переноса мощей святого князя Александра Невского из Владимира в...

Состоялись торжества в честь переноса мощей святого князя Александра Невского из Владимира в Петербург.Памяти "Солнца земли русской". В северной столице сегодня прошли торжества, посвященные переносу мощей святого благоверного князя Александра Невского. Напомним, в Санкт-Петербург их перенесли 12 сентября 1724-ого года решением Петра Великого.Изначально князь Александр Невский - выдающийся полководец, дипломат, защитник земли русской был погребён в Богородице-Рождественской обители Владимира. Здесь он был упокоен в ноябре 1263-его года. Несколько столетий эта обитель считалась главной на Руси.Сегодня в новом храме в честь великих князей владимирских- в историческом центре - прошла торжественная служба.С проповедью к верующим обратился митрополит Владимирский Суздальский Тихон.