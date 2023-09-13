Шефство над детским садом №4 Докучаевска взяла администрация Суздальского района.

Шефство над детским садом №4 Докучаевска взяла администрация Суздальского района. Об этом сообщила .Ещё в марте 2023 года учреждение дошкольного образования получило мебель, компьютеры, игровой и спортивный инвентарь и другие необходимые вещи. Теперь же из Суздальского района в Докучаевск выехала бригада строителей из 6 специалистов. С собой рабочие везут материалы для ремонта веранд и установки нового оборудования на детских площадках.