Теперь официально: в избиркоме Владимирской области подвели итоги выборов в ЗС. Теперь уже...

Теперь официально: в избиркоме Владимирской области подвели итоги выборов в ЗС.Теперь уже официально: по партийным спискам десять мест в Законодательном собрании досталось Единой России, два места - КПРФ, по одному - ЛДПР, Справедливой России "Патриоты за Правду" и партии Пенсионеров за социальную справедливость. Также Единороссы победили во всех двадцати пяти одномандатных округах- а это еще двадцать пять кресел.Серьезных нарушений, которые могли бы помешать ходу голосования, по словам Минаева, в регионе не наблюдалось. Однако в нескольких случаях Избирательной комиссии пришлось обращаться в правоохранительные органы - по факту давления на кандидатов. Напомним, также впервые в нашем регионе действовало дистанционное электронное голосование. Системой воспользовался каждый шестой из числа проголосовавших - 38 тысяч человек. В том числе и сам Вадим Минаев. По его словам, опыт был удачным.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- Информацию мы вывешивали на нашем ТГ-канале. 90 процентов, которые подали заявки, пришли и проголосовали. Да, у нас на горячей линии были обращения,когда люди не могли зарегистрироваться. Наиболее типичные ошибки мы пытаемся выявить и устранить.