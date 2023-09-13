Отец Жанны Фриске вытащил скелеты из шкафа бывшего мужа своей дочери.

Отец Жанны Фриске вытащил скелеты из шкафа бывшего мужа своей дочери.Телеведущий Дмитрий Шепелев недавно стал участником нового шоу о животных под названием "В кругу друзей". Премьера передачи, в которой обещают показывать эксклюзивные видеорепортажи и интервью со специалистами по уходу за животными, состоялась 9 сентября на канале "Россия-1".Сам Шепелев оказался в восторге от съемок и того, что на них его постоянно окружают различные животные. По его словам, за последние две недели он, вероятно, погладил больше животных, чем за всю свою жизнь.В общем, передача снимается, Шепелев рад, да и тема интересная. Вот только Владимир Фриске, отец покойной Жанны Фриске, раскрыл всю подноготную 40-летнего телеведущего, который был супругом певицы.Отец Жанны Фриске рассказал о негативном опыте обращения Дмитрия с животными. По его словам, Шепелев ударил ногой их джек-рассел-терьера, из-за чего собака спряталась от него. Кроме того, присутствующие в их доме овчарки рычали на шоумена, когда тот был рядом.Владимир Борисович охарактеризовал Шепелева как лицемера и необычайного лжеца. Ему показалось забавным, что телеведущий, который якобы не любит собак и порой проявляет к ним жестокость, теперь на ТВ изображает себя защитником животных.