В центре Владимира временно ограничат движение всех видов транспорта 14 сентября 2023 года во...

В центре Владимира временно ограничат движение всех видов транспорта14 сентября 2023 года во Владимире на улице Студеная гора перекроют движение всех видов транспорта, сообщает городская администрация.С 9.00 до 12.00 в связи с ремонтом уличного освещения будет закрыт участок от светофора у Владимирского авиа-механического колледжа (ул. Дворянская, д. №27-а) до улицы Дзержинского.Фото: freepik.com