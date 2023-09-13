“Все предприятия Аби работают в плановом режиме” – рассказали в пресс-службе компании. Производители пельменей и сосисок выполняют предписанные и дополнительные меры безопасности.

“Все предприятия Аби работают в плановом режиме” – рассказали в пресс-службе компании. Производители пельменей и сосисок выполняют предписанные и дополнительные меры безопасности. Напомним, сегодня стало известно, что на предприятии “Аби Продакт” обнаружили мясо, зараженное африканской чумой свиней. Чтобы не допустить распространения инфекции, губернатор подписал указ о карантине. Согласно документу, два авторефрижератора должны быть изолированы до