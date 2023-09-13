В рамках месячника безопасности в образовательных учреждениях в лицее-интернате № 1 города Владимира состоялась тренировочная эвакуация. Перед началом учений с учащимися было проведено

В рамках месячника безопасности в образовательных учреждениях в лицее-интернате № 1 города Владимира состоялась тренировочная эвакуация. Перед началом учений с учащимися было проведено занятие по безопасности. Сотрудники МЧС рассказали о правилах поведения при эвакуации и действиях во время пожара. Марина Кнутова, инспектор отделения профилактики пожаров 1-го пожарно-спасательного отряда МЧС области У вас произошел пожар, ваши