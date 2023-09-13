На обновление специализированных машин в этом году направили более 197 миллионов рублей. Средства выделены из городского и регионального бюджетов. Муниципальное предприятие «Центр

На обновление специализированных машин в этом году направили более 197 миллионов рублей. Средства выделены из городского и регионального бюджетов. Муниципальное предприятие «Центр управления городскими дорогами» планирует закупить 29 единиц коммунальной и спецтехники, в том числе автогрейдеры, бульдозер, несколько погрузчиков различного класса. Предприятие уже получило 17 единиц техники. Из новинок на улицах города владимирцы уже могут