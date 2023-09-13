Жители дома на Студенческой улице в Москве столкнулись с проблемой: они не могут попасть в квартиру через парадный вход в подъезд. Об этом сообщает . У входной группы объявился хозяин, ..

Жители дома на Студенческой улице в Москве столкнулись с проблемой: они не могут попасть в квартиру через парадный вход в подъезд. Об этом сообщает . У входной группы объявился хозяин, который выкупил площадь год назад. Теперь он принялся обустраивать жилье и запретил пользоваться своей собственностью, отмечает .Жители дома вынуждены заходить в свои дома через техническое помещение, сообщает . Проблема оказалась в том, что 40 лет назад в подъезде был ремонт и перепланировка, перенесли лифт. По документам подъезд исключили из общей зоны. Теперь недовольные жильцы дома планируют судиться с новым владельцем.