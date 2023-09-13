Владимирцы едва успели отдышаться от полумарафона, который прошел в минувшие выходные, как их снова приглашают на спортивный праздник. В эту субботу в загородном парке состоится забег

Владимирцы едва успели отдышаться от полумарафона, который прошел в минувшие выходные, как их снова приглашают на спортивный праздник. В эту субботу в загородном парке состоится забег «Владимирская осень – Кросс нации-2023». Спортивный праздник пройдет 16 сентября и начнется в 10 часов утра. В программе – забеги на дистанции 1, 3 и 5 километров. 1 километр