Об этом сообщает Роспотребнадзор области. По сравнению с предыдущей семидневкой на прошлой повышение на территории Владимирской области составило 8,5%. За прошедшую неделю за медицинской

Об этом сообщает Роспотребнадзор области. По сравнению с предыдущей семидневкой на прошлой повышение на территории Владимирской области составило 8,5%. За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ обратилось 5 235 человек. Из них во Владимире – 1 805. Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах, кроме детей от рождения до 2