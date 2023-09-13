Драка произошла на Волоколамском шоссе в Москве. Потасовка произошла утром в понедельник, сообщает интернет-издание . Для проверки на причастность к произошедшему правоохранители ..

Драка произошла на Волоколамском шоссе в Москве. Потасовка произошла утром в понедельник, сообщает интернет-издание .Для проверки на причастность к произошедшему правоохранители доставили в отделение несколько человек. Отмечается, что все участники драки – мужчины. В настоящее время устанавливаются детали произошедшего, сообщает телеканал .