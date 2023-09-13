В Судогде лишь после вмешательства прокуратуры были восстановлены права семьи с четырьмя...

В Судогде лишь после вмешательства прокуратуры были восстановлены права семьи с четырьмя детьми.Как стало известно, отец четверых детей неоднократно обращался в региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей.Удивительно, но ему было отказано. Причина: «… У членов его семьи в собственности - три нежилых здания».Абсурд, но к таким «зданиям» были отнесены беседка, хозяйственная постройка и гараж.«Они подлежат исключению при оценке права на получение ежемесячного пособия...» - уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В итоге по фактам выявленных нарушений прокурором руководителю Отделения Фонда было внесено представление. И семье на всех детей наконец-то назначили соответствующую выплату.Фото: pxfuel.com