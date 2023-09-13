Детскую школу искусств в Суздале капитально отремонтировали и закупили новые инструменты, сообщили в правительстве. В школе искусств имени В.М. Фирсовой обучается около 200 детей. В новом

Детскую школу искусств в Суздале капитально отремонтировали и закупили новые инструменты, сообщили в правительстве. В школе искусств имени В.М. Фирсовой обучается около 200 детей. В новом учебном году ребята будут заниматься в комфортных условиях. Здание капитально отремонтировали, а еще закупили новые инструменты: пианино, баян и аккордеон. Также в школе искусств установили интерактивное художественное оборудование и