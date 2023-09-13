В Каменске-Уральском Свердловской области иномарка сбила 74-летнего пешехода. От полученных травм он скончался, сообщает. Отмечается, что пенсионер неожиданно выскочил на дорогу. Иномарка ..

В Каменске-Уральском Свердловской области иномарка сбила 74-летнего пешехода. От полученных травм он скончался, сообщает. Отмечается, что пенсионер неожиданно выскочил на дорогу.Иномарка двигалась со скоростью 50 километров в час. Водитель заметил человека на дороге, когда тот был на расстоянии около двух метров. Затормозить и свернуть не получилось. Водитель был трезв и за 40 лет стажа всего четырежды получал штрафы.Об этом сообщает .