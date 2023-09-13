В холодильных камерах предприятия «Аби» во Владимире обнаружено заражённое мясо. Здание №11 на...

В холодильных камерах предприятия «Аби» во Владимире обнаружено заражённое мясо.Здание №11 на улице Мещерской стало новым очагом, где установлен карантин, следует из указа губернатора региона Александра Авдеева от 12 сентября.Зараженное африканской чумой свиней мясо нашли на территории холодильных камер предприятия «Аби» во Владимире.Известно, что карантин продлится около 2 месяцев - до 7 ноября 2023 года.На территории уничтожается зараженное мясо, упаковка, а также будет проводиться дезинфекция мест хранения и оборудования.Напомним, компания «Аби» известна производством популярной мясной продукции: «Вязанка», «Стародворье», «Чебупели» и «Горячая штучка».Фото: pxfuel.com