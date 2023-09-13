Как сообщают в ГИБДД области, фура остановилась из-за поломки, а ехавшая сзади “Газель” не успела притормозить. ДТП произошло в районе 7 утра 13 сентября возле дома №103 на улице

Как сообщают в ГИБДД области, фура остановилась из-за поломки, а ехавшая сзади “Газель” не успела притормозить. ДТП произошло в районе 7 утра 13 сентября возле дома №103 на улице Ноябрьской. Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД по г. Владимиру Водитель автомашины “Газель” 1993 г.р. не выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего допустил столкновение со