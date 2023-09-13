Спортсмены из Владимирской области завевали 11 медалей на Чемпионате России по велоориентированию, который проходил в Тверской области с 6 по 11 сентября.

Спортсмены из Владимирской области завевали 11 медалей на Чемпионате России по велоориентированию, который проходил в Тверской области с 6 по 11 сентября. Об этом проинформировала .Так, Антон Фолифоров взял 2 золотые и 1 серебряную награду. Светлана Фолифорова выиграла 2 золота в личном зачёте и 1 серебро. Серебряную и бронзовую медали получила и Ольга Шипилова-Виноградова.Кроме того, первое место в эстафете завоевала наша команда в составе Светланы Фолифоровой, Татьяны Губернаторовой и Ольги Шипиловой-Виноградовой. Награды забрали три спортсменки.«Поздравляем спортсменов с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов», – говорится в сообщении пресс-службы.