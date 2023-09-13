Владимирская школа гимнастики имени Толкачева получила новый статус. Новый учебный год в новом...

Владимирская школа гимнастики имени Толкачева получила новый статус.Новый учебный год в новом статусе. Знаменитая школа олимпийского резерва имени Толкачёва переходит на региональный уровень. Чем сегодня живёт "кузница чемпионских кадров"? И как регион приближается к "исполнению" мечты легендарных Толкачёва и Андрианова? - расскажет Мария Платанюк.Для сильных не только телом, но и духом. Тренировки в знаменитой спортшколе, которая носит имя легендарного советского тренера Николая Толкачёва, начинаются в 7 утра. Режим жёсткий. Большой спорт требует максимальной отдачи. Это знает и юный Тимофей Акиньшин. В свои 15 - член отечественной молодежной сборной по спортивной гимнастике.Тимофей Акиньшин, член молодёжной сборной России по спортивной гимнастике:- Тренерский состав вообще прекрасный. Надо иметь силу, характер. Тебя как-то воспитал этот вид спорта? Меня тренер с пяти лет воспитывал.Те, кто однажды пришёл в этот зал, вспоминают пример великого спортсмена- семикратного олимпийского чемпиона Николая Андрианова. Портреты тех, на кого равняются и сегодня, всегда перед глазами.Всеволод Коротков, член молодёжной сборной России по спортивной гимнастике:- Для меня спортивная гимнастика- это любимое дело. Работа. Мой кумир- Николай Ефимович Андрианов, Юрий Николаевич Королёв, Николай Юльевич Куксенков, наш тренер в сборной команде.Хулиган с Варварки, "владимирский Гаврош" Николай Андрианов невероятных спортивных высот добился с помощью таланта, трудолюбия и... благодаря поддержке мудрого тренера. Толкачёв сумел рассмотреть в нём спортивного гения.Киножурнал "Наш край", 1971 год: "Это гимнастический конь, но характер у него построптивее, чем у дикого мустанга. Час за часом, день за днём идёт укрощение этого коня. Коля Андрианов, несмотря на свои 18 лет, уже мастер, большой мастер".Своих "птенцов" Николай Григорьевич Толкачёв вел и в спорте, и в жизни. Он создал уникальную спортивную методологию. И всегда предвидел "гимнастическое завтра".Киножурнал "Наш край", 1971-ый год: "Каждый элемент нужно пройти на тренировках тысячи раз".Точкой отсчёта для будущей кузницы чемпионов стал год 1961-ый. Детская гимнастическая школа была открыта приказом владимирского ГОРОНО. Свой дом появился год спустя. Имя Николая Толкачёва - создателя высшей школы гимнастики,известной всему миру, было присвоено школе в 1991-ом. За шесть десятилетий она воспитала уже несколько поколений чемпионов. И всё это время оставалась муниципальной. Решения о переводе ее "в область" ждали много лет.Николай Куксенков, заслуженный мастер спорта РФ, серебряный призёр Олимпийских игр, тренер молодёжной сборной России по спортивной гимнастике:- На сегодняшний день гимнастика есть только в Коврове и во Владимире. Таким образом, если мы построим региональный центр, мы будем развивать и в других городах. Будем стараться развивать гимнастику в других городах. Создать гимнастику в Суздале, в Александрове, в других городах. Это будет мощный толчок. Мы очень надеемся. Для развития это просто необходимо.Региональный статус- итог рабочей встречи губернатора Александра Авдеева и президента федерации спортивной гимнастики России Василия Титова. Этим летом он посетил регион. Вместе они побывали в спортшколе имени Толкачёва, встретились с её руководством, спортсменами и наставниками. Впереди главное- развитие спортивной базы. Правительство региона намерено плотно сотрудничать с Федерацией спортивной гимнастики России.Виталий Иванчук, директор спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва:- Александр Александрович как грамотный дальновидный губернатор, человек, принял стратегически важное решение- перевести школу на региональный уровень. Это поможет укрепить школу и поддержать в нужный момент. Потому что чем выше наш статус, тем больше возможностей открыть филиалыО подобном центре гимнастики мечтали и Николай Толкачёв, и сам Николай Андрианов- олимпиец был у руля школы. Говорили они и об интернатной системе, которая позволила бы воспитывать спортивные таланты. Школе , очевидно, будет нужна дополнительная инфраструктура, замечает губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Конечно, школа, которая устоялась, она уже выросла из своих размеров, и, конечно, требует новой жизни. Мы сейчас думаем над развитием центра, чтобы дать более хорошие условия и для тренировок, и для массовых соревнований.Сейчас в знаменитой спортшколе имени Толкачёва- почти 800 ребят, рассказывает её директор Виталий Иванчук. Оборудование- современное. Но главное- сильнейший тренерский состав. Попасть в эти стены мечтают сотни мальчишек и девчонок.Виталий Иванчук, директор спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва:- И рвутся, и хотят попасть в спортивные классы. Стать Андриановыми, Королёвыми, и на данный момент очень много членов сборной у нас. Мы достигли такого показателя, как 15 членов сборной страны. На данный момент это самый рекордный показатель за все времена, которые были.Исполнить мечту поможет новый статус прославленной спортшколы. Владимирская область- родина чемпионов- делает ставку на спорт.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".