Владимирских учителей освободят от лишней бумажной работы.
Проблему обсудили на совещании,...
Владимирских учителей освободят от лишней бумажной работы.
Проблему обсудили на совещании, посвященном так называемой дебюрократизации системы образования.
Владимирская область войдет в число "испытательных полигонов" новой системы. Проект разрабатывался в течение двух лет. Он позволяет образовательным организациям использовать электронные документы. Педагоги отмечают, "бумажная" работа"- серьезное препятствие для преподавательской деятельности. Минпросвещение России установило перечень из пяти документов, подготовкой которых должны заниматься учителя. Документами, которые в перечень не входят, педагоги заниматься не должны.
Наталья Алтыникова советник руководителя Рособрнадзора, директор по развитию Группы компании "Просвещение":
- Проблема существует в том, что нет как я уже говорила, перечня документов единого типового для школы например, для колледжа, для вуза. И каждая образовательная организация устанавливает свои внутренним приказом перечень по своему разумению. Я не могу даже сказать точную цифру сколько этих документов образовательная организация готовит. Потому что в одном случае это 100 документов, а в другом это может быть 500 документов.
Кроме того, в планах проводить подготовку и переподготовку кадров. Изменения в системе должны привлечь молодых специалистов. Владимир Куимов отметил, будет составлена интерактивная карта области с проблемными районами.
Владимир Куимов заместитель губернатора Владимирской области:
- Мы начали очень большую задачу, старт которой на областном ежегодном педагогическом совете дал губернатор Александр Авдеев. Это разработка комплекса мер или специальной программы, подбора , подготовки кадров для наших школ, образовательных учреждений, педагогических кадров для всех уровней образования.