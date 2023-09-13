Владимирских учителей освободят от лишней бумажной работы. Проблему обсудили на совещании,...

Владимирских учителей освободят от лишней бумажной работы.Проблему обсудили на совещании, посвященном так называемой дебюрократизации системы образования.Владимирская область войдет в число "испытательных полигонов" новой системы. Проект разрабатывался в течение двух лет. Он позволяет образовательным организациям использовать электронные документы. Педагоги отмечают, "бумажная" работа"- серьезное препятствие для преподавательской деятельности. Минпросвещение России установило перечень из пяти документов, подготовкой которых должны заниматься учителя. Документами, которые в перечень не входят, педагоги заниматься не должны.Наталья Алтыникова советник руководителя Рособрнадзора, директор по развитию Группы компании "Просвещение":- Проблема существует в том, что нет как я уже говорила, перечня документов единого типового для школы например, для колледжа, для вуза. И каждая образовательная организация устанавливает свои внутренним приказом перечень по своему разумению. Я не могу даже сказать точную цифру сколько этих документов образовательная организация готовит. Потому что в одном случае это 100 документов, а в другом это может быть 500 документов.Кроме того, в планах проводить подготовку и переподготовку кадров. Изменения в системе должны привлечь молодых специалистов. Владимир Куимов отметил, будет составлена интерактивная карта области с проблемными районами.Владимир Куимов заместитель губернатора Владимирской области:- Мы начали очень большую задачу, старт которой на областном ежегодном педагогическом совете дал губернатор Александр Авдеев. Это разработка комплекса мер или специальной программы, подбора , подготовки кадров для наших школ, образовательных учреждений, педагогических кадров для всех уровней образования.