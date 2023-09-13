Кумир 90-х Андрей Губин хотел бы вернуться на сцену, но кое-что ему очень мешает.

Кумир 90-х Андрей Губин хотел бы вернуться на сцену, но кое-что ему очень мешает.У артиста диагностировали неврологическую аномалию еще в начале века. Помимо страшных болей, не так давно артист жаловался на внешность и выпадающие зубы. Андрей Губин уверял, что "постепенно умирает", вызвав массовые обсуждения.Люди разделились на два лагеря: первые сочувствовали и грустили, а другие сочли признания звезды пиаром и попыткой снова вырваться к славе. Так или иначе, сейчас песни Губина звучат, разве что, на радио. На сцену главный красавец 90-х так и не вернулся.Снова об исполнителе хита "Девушки как звезды" заговорили совсем недавно, причем с подачи молодой певицы Zivert. Брюнетка объявила, что Андрей Губин покорил ее сердце, когда был популярным. Оказывается, артистка вошла в кураж не только из-за музыкального таланта кумира."Я и во внешность его влюбилась. Он был такой миленький", — цитирует признание Zivert.Девушку настолько очаровал Андрей Губин, что она даже спала с его кассетой. Однако вживую познакомиться с известным сердцеедом певице не удалось. Впрочем, теперь это уже вряд ли имеет смысл — сейчас у каждого другие приоритеты.Zivert отметила, что особенно ей нравился хит "Милая моя далеко", который исполнял Андрей Губин. Помимо этой композиции, она с восторгом слушала песни группы "Звери".