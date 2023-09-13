ВНИМАНИЕ: перекрытие движения центре Владимира отложено на более поздний срок. РАНЕЕ СООБЩАЛОСЬ,...

ВНИМАНИЕ: перекрытие движения центре Владимира отложено на более поздний срок.РАНЕЕ СООБЩАЛОСЬ, что 14 сентября 2023 года во Владимире на улице Студеная гора перекроют движение всех видов транспорта, сообщает городская администрация.С 9.00 до 12.00 в связи с ремонтом уличного освещения будет закрыт участок от светофора у Владимирского авиа-механического колледжа (ул. Дворянская, д. №27-а) до улицы Дзержинского.Фото: freepik.com