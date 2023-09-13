ВНИМАНИЕ: перекрытие движения в центре Владимира отложено на более поздний срок. РАНЕЕ СООБЩАЛОСЬ,...

ВНИМАНИЕ: перекрытие движения в центре Владимира отложено на более поздний срок.РАНЕЕ СООБЩАЛОСЬ, что 14 сентября 2023 года во Владимире на улице Студеная гора перекроют движение всех видов транспорта, сообщает городская администрация.С 9.00 до 12.00 в связи с ремонтом уличного освещения будет закрыт участок от светофора у Владимирского авиа-механического колледжа (ул. Дворянская, д. №27-а) до улицы Дзержинского.Фото: freepik.com