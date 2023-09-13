Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) приняло решение о временном запрете на продажу яблочного смартфона одной из последних конфигураций на территории страны. Об этом пишет ..

Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) приняло решение о временном запрете на продажу "яблочного" смартфона одной из последних конфигураций на территории страны. Об этом пишет .Как отмечает , аккредитованные лаборатории провели исследования, которые установили, что организм поглощает электромагнитную энергию на уровне 5,74 ватта на килограмм, что превышает стандартный уровень в 4,0 ватта на килограмм. Также агентство настоятельно рекомендовало компании-производителю скорректировать нарушение, иначе придется отозвать всю партию, пишет .