Во Владимире ГАЗель врезалась в фуру и загорелась.
Странное ДТП произошло сегодня около 7 часов...
Во Владимире "ГАЗель" врезалась в фуру и загорелась.
Странное ДТП произошло сегодня около 7 часов утра в Юрьевце.
Белая "Газель" врезалась в стоящий на обочине большегруз.
Фото с места происшествия появились в соцсетях.
Очевидцы, отмечают, что водитель "Газели", несмотря на развороченный автомобиль, практически не пострадал.
Скорее всего, считают комментаторы, он задремал за рулем и не увидел препятствие.
Информация уточняется.
Фото https://vk.com/overhearauto33