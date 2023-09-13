Во Владимире ГАЗель врезалась в фуру и загорелась. Странное ДТП произошло сегодня около 7 часов...

Во Владимире "ГАЗель" врезалась в фуру и загорелась.Странное ДТП произошло сегодня около 7 часов утра в Юрьевце.Белая "Газель" врезалась в стоящий на обочине большегруз.Фото с места происшествия появились в соцсетях.Очевидцы, отмечают, что водитель "Газели", несмотря на развороченный автомобиль, практически не пострадал.Скорее всего, считают комментаторы, он задремал за рулем и не увидел препятствие.Информация уточняется.Фото https://vk.com/overhearauto33