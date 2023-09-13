Во Владимире состоится фестиваль кукольных театров.
V Межрегиональный фестиваль театров кукол...
Во Владимире состоится фестиваль кукольных театров.
V Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко» продлится с 14 по 22 сентября.В нем принимают участие театры кукол со спектаклями для разных возрастных категорий по классическим произведениям литературы. Организатором выступает Владимирский областной театр кукол.
В основную конкурсную программу юбилейного фестиваля включены лучшие образцы театрального творчества шестнадцати театров-участников, представляющих 14 регионов России и город Могилёв (Республика Беларусь), сообщило минкультуры Владимирской области.
Особенность фестиваля - три внеконкурсных презентационных показа инклюзивных спектаклей в рамках реализации мероприятия «Проект в проекте. Разноцветное детство».
Фото: минкультуры Владимирской области, https://www.pxfuel.com