Во Владимире состоится фестиваль кукольных театров. V Межрегиональный фестиваль театров кукол...

Во Владимире состоится фестиваль кукольных театров.V Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко» продлится с 14 по 22 сентября.В нем принимают участие театры кукол со спектаклями для разных возрастных категорий по классическим произведениям литературы. Организатором выступает Владимирский областной театр кукол.В основную конкурсную программу юбилейного фестиваля включены лучшие образцы театрального творчества шестнадцати театров-участников, представляющих 14 регионов России и город Могилёв (Республика Беларусь), сообщило минкультуры Владимирской области.Особенность фестиваля - три внеконкурсных презентационных показа инклюзивных спектаклей в рамках реализации мероприятия «Проект в проекте. Разноцветное детство».Фото: минкультуры Владимирской области, https://www.pxfuel.com