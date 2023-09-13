Во Владимире стартовал международный фестиваль народного творчества Золотое кольцо. В областной...

Во Владимире стартовал международный фестиваль народного творчества "Золотое кольцо".В областной столице он проводится уже в двенадцатый раз. О том, что ожидает зрителей в этом году - расскажет Александра Лебедикова.Восемь регионов и более ста сорока участников. Во владимирском Доме Дружбы встречают творческие коллективы из нескольких стран : России, Беларуси, Армении. Международный фестиваль народного творчества "Золотое кольцо" объединил его участников уже в двенадцатый раз.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Владимирская область не первый год принимает столь значительный форум искусства. Наш край действительно один из древнейших историко-художественных, танцевальных, песенных центров России. Дорогие гости,от себя лично и от имени губернатора Владимирской области я говорю вам : "Добро пожаловать на древнюю Владимирскую землю."По словам организаторов фестиваля, в этом году большое внимание уделяется "знакомству" зрителей с культурой российских регионов.Ольга Демина, министр культуры Владимирской области:- В сущности мы очень похожи, но у каждого есть своя самобытная культура и мы должны ей делиться.Андрей Беляев, заместитель директора "Государственного Российского Дома народного творчества им.В.Д.Поленова":- Благодаря проведению подобных фестивалей укрепляется дружба между нашими народами. Мы находим взаимопонимание друг с другом. И, конечно же, культура - это средство мягкой дипломатии, которая объединяет все народы, проживающие не только а территории нашей страны, но и за ее пределами.Джамиля Мунгуш родом из республики Тыва. На фестивале она представляет танцевальный коллектив "Кашпал". Его репертуар состоит из разных направлений хореографии: эстрадного, современного и даже детского танцев. Однако первоочередная задача артистов - сохранение и популяризация тувинской культуры - рассказывает Джамиля. Во Владимир коллектив приехал впервые. По словам его участников, внешний облик города запомнится им надолго.Джамиля Мингуш, участница международного фестиваля народного творчества "Золотое кольцо":- Нам очень понравилось увидеть воочию исторические храмы и соборы - культурное наследие вашего города.//Фестивальная атмосфера очень дружелюбная.Фестиваль продлится до пятнадцатого сентября. Программа насыщенная. В ближайшие несколько дней артисты будут радовать зрителей яркими концертными номерами и спектаклями. Позволят владимирцам отправиться в разные уголки нашей планеты не покидая родного города.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, Вести-Владимир