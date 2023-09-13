Движение на участке улицы ограничат завтра, 14 сентября, с 9 утра до полудня, сообщили в мэрии. Это связано с проведением работ по восстановлению уличного освещения. Автомобилисты не смогут

Движение на участке улицы ограничат завтра, 14 сентября, с 9 утра до полудня, сообщили в мэрии. Это связано с проведением работ по восстановлению уличного освещения. Автомобилисты не смогут проехать по участку дороги от светофора у Владимирского авиа-механического колледжа (ул. Дворянская, д. №27-а) до ул. Дзержинского. Водителям стоит заранее подумать о путях объезда. Прокомментируйте новость у