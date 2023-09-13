В связи с утратой доверия досрочно прекращены полномочия депутата Совета народных депутатов Покрова.

В связи с утратой доверия досрочно прекращены полномочия депутата Совета народных депутатов Покрова. Об этом сообщила .Правоохранители организовали проверку и обнаружили, что народный избранник не предоставил «сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу и своих несовершеннолетних детей за 2021 год».По выявленному факту прокуратура внесла в Совет народных депутатов представление, в котором потребовала прекратить полномочия нарушителя. Однако это предложение было отклонено, и прокурору пришлось обращаться в суд, который удовлетворил иск. Не помогла депутату и апелляция, решение осталось неизменным.