71-летний пенсионер Виталий Ряжин из садоводческого некоммерческого товарищества Клементьевский поселок под Сергиевым Посадом пропал 12 сентября. Владимирские волонтеры «Лиза Алерт»

71-летний пенсионер Виталий Ряжин из садоводческого некоммерческого товарищества Клементьевский поселок под Сергиевым Посадом пропал 12 сентября. Владимирские волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина может находится в 33-ем регионе. Виталий ростом 175 см, худощавый, с голубыми глазами и темно-русыми волосами с проседью. Был одет в синие куртку и свитер, темно-синие брюки, темные калоши. Когда его видели последний