Во Владимирской области набирает обороты вакцинация от гриппа.
Где можно поставить защиту от...
Во Владимирской области набирает обороты вакцинация от гриппа.
Где можно поставить защиту от гриппа? Сколько доз вакцины поступило в область? И каков эффект? Все подробности -у моей коллеги Марии Платанюк.
Щит против гриппа- выбор Акифа Гаджиева. Говорит, в 74 рисковать не хочется. В эпидсезон нужно быть во всеоружии.
Акиф Гаджиев:
- Не болею, когда делаю. А так... Бережёного Бог бережёт. Лучше сделать и жить спокойно.
Стрелки часов близятся к полудню. В пункте массовой вакцинации в гипермаркете "Глобус"- ажиотаж. Привиться здесь можно одновременно и от гриппа, и от пневмококка. Условия хранения препаратов- под строгим контролем.
- Вакцина "Совигрипп" и вакцина "Превенар пневмокок".
"Двойную броню" решили поставить супруги Игорь Николаевич и Зоя Анатольевна. О здоровье в сезон холодов нужно думать уже сейчас.
Зоя Жилина и Игорь Жедулов, супруги:
- Всем надо делать. На себе проверено. Действует. Мы переболели гриппом. Но в лёгкой форме.
Прививают здесь сотрудники пятой больницы Владимира. Валентина Шумова, заведующая поликлиникой, подчеркивает, желающих много. График работы пункта: вторник, четверг, суббота. С 10 до 14.00. Еще один пункт действует на Добросельской, 38.
Валентина Шумова, заведующая территориальной поликлиникой больницы № 5 г. Владимира:
- В среднем здесь у нас прививается до 250 человек. В смену, в день. Мы всех приглашаем. Очень надеемся, что придут и привьются как можно больше народу, чтобы мы этот сезон перенесли без потерь.
Вакцины достаточно, заявляют специалисты. В область её поступило свыше 270 тысяч доз. Привиться можно в медорганизациях. Владимир Савинов рассказывает: только "Совигриппа" в больницу № 4 Владимира доставили 7 с половиной тысяч доз. Почти тысяча- "Ультрикс Квадри". Кому прививка показана в первую очередь? Главный врач говорит о группах риска.
Владимир Савинов, главный врач больницы № 4 г. Владимира:
- Прежде всего пенсионеры, люди старше 60 лет. И страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями. Это прежде всего сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, другие системные заболевания, нужно обязательно сделать, чтобы обезопасить себя от тяжёлого гриппа.
В стенах четвёртой больницы прививать против гриппа начали с конца августа. Против пневмоккока- всесезонно. Нина Большакова- врач-терапевт с полувековым стажем разъяснит пациенту нюансы.
Нина Большакова, врач-терапевт отделения профилактики больницы № 4 г. Владимира:
- Если не делали прививку от пневмококка, то можно сделать одновременно с прививкой от гриппа. Но прививка от пневмококка раньше у нас повторялась через 5 лет, сейчас новая инструкция пришла, что она делается 1 раз в жизни и защищает человека всю оставшуюся жизнь. А прививка от гриппа делается ежегодно.
После осмотра, заполнения документов- добро пожаловать в прививочный кабинет.
Маргарита Гаранина, медицинская сестра:
- Прививочная кампания только началась, ежедневно прививается 20-30 человек))
Специалисты напоминают: если времени болеть у вас просто нет, и вы хотите защитить себя и близких- уколитесь.
Мария Платанюк:
- Прививка от гриппа- это быстро, удобно и практически безболезненно. Что называется, испытано на себе. Процесс занимает буквально несколько секунд. По словам специалистов, эффекта вакцины "Совигрипп" должно хватить на год.
Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"