Во Владимирской области набирает обороты вакцинация от гриппа. Где можно поставить защиту от...

Во Владимирской области набирает обороты вакцинация от гриппа.Где можно поставить защиту от гриппа? Сколько доз вакцины поступило в область? И каков эффект? Все подробности -у моей коллеги Марии Платанюк.Щит против гриппа- выбор Акифа Гаджиева. Говорит, в 74 рисковать не хочется. В эпидсезон нужно быть во всеоружии.Акиф Гаджиев:- Не болею, когда делаю. А так... Бережёного Бог бережёт. Лучше сделать и жить спокойно.Стрелки часов близятся к полудню. В пункте массовой вакцинации в гипермаркете "Глобус"- ажиотаж. Привиться здесь можно одновременно и от гриппа, и от пневмококка. Условия хранения препаратов- под строгим контролем.- Вакцина "Совигрипп" и вакцина "Превенар пневмокок"."Двойную броню" решили поставить супруги Игорь Николаевич и Зоя Анатольевна. О здоровье в сезон холодов нужно думать уже сейчас.Зоя Жилина и Игорь Жедулов, супруги:- Всем надо делать. На себе проверено. Действует. Мы переболели гриппом. Но в лёгкой форме.Прививают здесь сотрудники пятой больницы Владимира. Валентина Шумова, заведующая поликлиникой, подчеркивает, желающих много. График работы пункта: вторник, четверг, суббота. С 10 до 14.00. Еще один пункт действует на Добросельской, 38.Валентина Шумова, заведующая территориальной поликлиникой больницы № 5 г. Владимира:- В среднем здесь у нас прививается до 250 человек. В смену, в день. Мы всех приглашаем. Очень надеемся, что придут и привьются как можно больше народу, чтобы мы этот сезон перенесли без потерь.Вакцины достаточно, заявляют специалисты. В область её поступило свыше 270 тысяч доз. Привиться можно в медорганизациях. Владимир Савинов рассказывает: только "Совигриппа" в больницу № 4 Владимира доставили 7 с половиной тысяч доз. Почти тысяча- "Ультрикс Квадри". Кому прививка показана в первую очередь? Главный врач говорит о группах риска.Владимир Савинов, главный врач больницы № 4 г. Владимира:- Прежде всего пенсионеры, люди старше 60 лет. И страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями. Это прежде всего сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, другие системные заболевания, нужно обязательно сделать, чтобы обезопасить себя от тяжёлого гриппа.В стенах четвёртой больницы прививать против гриппа начали с конца августа. Против пневмоккока- всесезонно. Нина Большакова- врач-терапевт с полувековым стажем разъяснит пациенту нюансы.Нина Большакова, врач-терапевт отделения профилактики больницы № 4 г. Владимира:- Если не делали прививку от пневмококка, то можно сделать одновременно с прививкой от гриппа. Но прививка от пневмококка раньше у нас повторялась через 5 лет, сейчас новая инструкция пришла, что она делается 1 раз в жизни и защищает человека всю оставшуюся жизнь. А прививка от гриппа делается ежегодно.После осмотра, заполнения документов- добро пожаловать в прививочный кабинет.Маргарита Гаранина, медицинская сестра:- Прививочная кампания только началась, ежедневно прививается 20-30 человек))Специалисты напоминают: если времени болеть у вас просто нет, и вы хотите защитить себя и близких- уколитесь.Мария Платанюк:- Прививка от гриппа- это быстро, удобно и практически безболезненно. Что называется, испытано на себе. Процесс занимает буквально несколько секунд. По словам специалистов, эффекта вакцины "Совигрипп" должно хватить на год.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"