Во Владимирской области отлили первый колокол к 1000-летию Суздаля. Так называемая народная...

Во Владимирской области отлили первый колокол к 1000-летию Суздаля.Так называемая "народная плавка всей" звонницы пройдет летом 2024 года. Слово Александру СыпченкоВот так, из огня плавильной печи на глазах сотен жителей Суздаля рождается малый колокол. Традиции "народной плавки" уже несколько веков. Фестиваль "Лето Господне" этого года - репетиция празднования 1000-летнего юбилея. Летом 2024-го мастера "Вольгинского колокольца" также на глазах людей отольют несколько больших колоколов в дар городу.Игорь Лукьянов, директор колокольной мастерской:- Стекается очень много людей. И вместе соборно люди отливают, смотрят и участвуют в этом деле, даже проводят какие-то мастер-классы. Мы вместе будем наряжать эти колокола, украшать.Голоса вольгинских колоколов не спутать ни с какими другими. Протяженность звучания - более 40 секунд. Недаром совершенство и разнообразие этой мелодии называют особым видом молитвы. Священник молдавской церкви иконы Казанской Божией Матери преодолел 3 с половиной тысячи километров чтобы воочию увидеть эти уникальные колокола.Отец Серафим, священник церкви иконы Казанской Божией Матери (Молдавия):- Услышали, что здесь отливают колокола очень качественно, и вот приехали смотреть, и даже заказали тут колокола для нашей церкви.Вольгинские колокола отливают по классической русской технологии из колокольной бронзы. Сначала восковщики изготавливают восковую модель, потом ее превращают в гипсовый фальш-колокол, по которому и отливают оригинальный - из сплава меди и олова. Если пропорции нарушены, колокол может треснуть. В старые времена мастера, отлившего такой колокол могли побить камнями.Александр Дружинин по профессии ювелир, работает в колокольной мастерской уже несколько лет, именно он создает неповторимые формы и украшения для Вольгинских колоколов. Нательные образки для героев СВО, которые мастера передали на передовую, также изготовлены по эскизам Александра.Александр Дружинин, художник-восковщик:- Иконы, все старорусские мотивы, узоры, также полоски украшающие колокола, в основном всё идет на изготовление колоколов.В этой плавильной печи летом 2024 года и должна родиться новая звонница. Ее перевезут в Суздаль и задекорируют под старину.Колокола, отлитые Народной плавкой будут не только дарить радость жителям Суздаля, но и оберегать их еще тысячу лет.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир