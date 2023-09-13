Во Владимирской области «предприимчивый» житель Вязниковского района «снимал» с частных домов...

Во Владимирской области «предприимчивый» житель Вязниковского района «снимал» с частных домов железные крыши.В начале сентября в дежурную часть районного отдела полиции обратились 57-летняя жительница Вязниковского района и 47-летний житель Московской области, сообщает региональная пресс-служба УМВД России.Потерпевшие сообщили, что с крыш их частных нежилых домов в поселке Лукново похищено кровельное железо.В дальнейшем полицейские оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель.Задержанный был доставлен в отдел полиции, где и дал признательные показания, поясняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина пояснил, что обратил внимание на ветхие дома. Территория вокруг них заросла травой. И он сразу понял, что в домах никто не проживает.Используя лишь гвоздодер, злоумышленник снял с двух крыш в общей сложности 123 листа кровельного железа.Кражи, как установили сотрудники полиции, фигурант совершил ещё летом.Похищенное вор сдал в пункт приема металлолома.В данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: pxfuel.com