Владимирской области прокуратура проверила заброшенное здание госпиталя, превратившееся в...

Владимирской области прокуратура проверила заброшенное здание госпиталя, превратившееся в свинарникКольчугинской межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры региона проводятся проверочные мероприятия по публикации в районной газете «Кольчугинские вести» «Вчера – госпиталь. Сегодня — бомжатник».Прокурором Михаилом Кузнецовым совместно с должностными лицами администрации района осмотрели общежитие в посёлке Труда.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, здание находятся в ненадлежащем состоянии: строительные конструкции имеют многочисленные следы гнили и плесени, крыша требует ремонта, места общего пользования частично разрушены.С 2012 года в доме отсутствует управляющая компания.По результатам проверки прокурором направлено требование в региональную Инспекцию государственного жилищного надзора о проведении комиссионного обследования помещений общежития на предмет их аварийности. Подготовлено представление главе администрации района, а также определены первоначальные мероприятия по разрешению сложившейся ситуации.Проверка продолжается.Фото пресс-служба областной прокуратуры