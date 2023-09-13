Во Владимирской области задержан вор-рецидивист, совершавший кражи в закрытых...

Во Владимирской области задержан вор-рецидивист, совершавший кражи в закрытых магазинах.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждены два уголовных дела в отношении 26-летнего жителя города Костерево.Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Выяснилось, что в августе фигурант, находясь поздним вечером в городе Петушки, обратил внимание на закрытый магазин.Мужчину привлекло небольшое приоткрытое окно. Однако до него было сложно достать.Подставив себе под ноги найденные пластиковый контейнер и автомобильную шину, мужчина подобрался к окну, через которое и проник в торговый зал.Из магазина мужчина похитил деньги и мобильный телефон.Ущерб собственник оценил в 38 000 рублей.На этой краже мужчина не остановился. В следующий раз он, отжав оконную раму, проник в строительный магазин (уже в городе Петушки).Вору удалось похитить 130 000 рублей, ноутбук, шуруповерт и одежду.Как итог: мужчину всё же вычислили и задержали. Полицейские изъяли у него похищенное и часть денежных средств – 46 000 рублей.В пресс-служба УМВД России по Владимирской области рассказали, что в данный момент «подозреваемый заключен под стражу».Фото: pxfuel.com