Знаменитость сделала фото с урожаем и вызвала переполох среди поклонников.

Знаменитость сделала фото с урожаем и вызвала переполох среди поклонников.Актер сериала "Реальные пацаны" Николай Наумов — далеко не единственный из коллег, кто сыграл персонажа в ситкоме под своим настоящим именем. Например, роль сожителя мамы Коляна по прозвищу "Армэнка" исполнил талантливый юморист Армен Бежанян.И хотя роль артисту досталась второстепенная, его по праву называют звездой сериала, ведь мужчина часто появлялся в кадре, провоцируя зрителя улыбнуться. Сейчас Армен покоряет новые горизонты, оставив актерскую карьеру в прошлом. Он остался жить на Урале и регулярно рассказывает о своей жизни в соцсети "Вконтакте".Недавно Бежанян похвастался урожаем со своего огорода. Звезда сериала "Реальные пацаны" вырастила неожиданное для себя лакомство — арбуз. Юморист даже не подозревал, что на уральской земле без дополнительных манипуляций может созреть такое чудо. Фотографией поделился портал ."Воткнули семечку в огороде и вот… То, что климат поменялся на Урале, наверное, уже согласятся все, но вот настолько…" — отметил Армен. Прежде артист был убежден, что без парника или теплицы арбуз вырастить у него не получится.Мужчина спросил у подписчиков, как определить, что заветный урожай созрел. Фанаты не на шутку воодушевились и оперативно начали раздавать советы. Звезде сериала "Реальные пацаны" подсказали, что у спелого арбуза есть подсохший хвостик и желтое пятно сбоку. Ну а телеканал напоминает: по ягоде можно постучать — у хорошего арбуза звук умеренно звонкий.