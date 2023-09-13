У Анастасии Волочковой появился таинственный поклонник. Кто на сей раз покорил сердце балерины?

У Анастасии Волочковой появился таинственный поклонник. Кто на сей раз покорил сердце балерины?Волочкова предпочитает не раскрывать личность возлюбленного. При этом она активно делится фотографиями с подарками от ухажера в соцсетях.Светские обозреватели сошлись во мнении, что в личной жизни Волочковой наконец-то наступила белая полоса. Наконец-то артистка ходит на свидания и получает цветы.Недавно балерина опубликова в личном блоге серию снимков, на которых позирует с роскошным букетом белых роз. На кадре Волочкова предстала с задранными ногами, так как уселась на ограждение веранды, а ноги подняла, чтобы не "засветить" интимные места.На следующем снимке балерина подразнила снимками нового любовника, которые сделала в отражении стеклянной двери. Пара сфотографировалась так, что разглядеть лицо избранника балерины не представляется возможным. К тому же сама Анастасия подробности о новых отношениях не раскрывает.Ранее Волочкова уже успела ответить на неприятные сплетни о ее якобы проблемах. Как уверяет бывшая прима Большого театра, появившаяся в СМИ информация не имеет ничего общего с реальностью. Блондинка объяснила, что она – честный налогоплательщик."У меня нет никаких долгов и задолженностей. Я исправно плачу налоги, все свои коммунальные платежи", – откровенно призналась в интервью артистка.